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Столкновение автобуса с поездом во Франции: количество жертв увеличилось

15 декабря 2017 16:27
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Новости Франции. Растет количество жертв столкновения автобуса и поезда на юге Франции. Двое детей скончались от полученных ран в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновение автобуса с поездом во Франции: количество жертв увеличилось-1

Авария на железнодорожном переезде произошла 14 декабря вечером. От столкновения школьный автобус буквально разорвало пополам.

Столкновение автобуса с поездом во Франции: количество жертв увеличилось-4

Прибывшие спасатели констатировали гибель четырех учеников, еще около 20 детей и взрослых были госпитализированы. Расследованием причин трагедии занимаются сразу несколько государственных служб.

# Авария # Фотофакт

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