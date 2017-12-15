Столкновение автобуса с поездом во Франции: количество жертв увеличилось

Новости Франции. Растет количество жертв столкновения автобуса и поезда на юге Франции. Двое детей скончались от полученных ран в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Растет количество жертв столкновения автобуса и поезда на юге Франции. Двое детей скончались от полученных ран в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария на железнодорожном переезде произошла 14 декабря вечером. От столкновения школьный автобус буквально разорвало пополам.
Прибывшие спасатели констатировали гибель четырех учеников, еще около 20 детей и взрослых были госпитализированы. Расследованием причин трагедии занимаются сразу несколько государственных служб.