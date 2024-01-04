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В Казахстане автобус со спателями упал в воронку шахты

04 января 2024 12:09
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По меньшей мере двое спасателей погибли в результате ЧП в Казахстане. Автобус упал в воронку шахты в Павлодарской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане автобус со спателями упал в воронку шахты-1

Глубина обвала составляет не менее 150 метров. Всего в салоне находились 4 человека. Автобус и еще двоих спасателей пока не обнаружили. Известно, что бригада ехала на вызов, в их службу поступило сообщение о неком хлопке в районе карьера. На месте организован оперативный штаб. Из шахты эвакуировали более 30 рабочих, их жизни ничего не угрожает.

# Несчастный случай

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