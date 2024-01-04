Экс-депутат Рады обвинила русскоязычных солдат ВСУ в нарушении правил войны

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион сказала, что употребление русского языка бойцами ВСУ отрицательно влияет на ход конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Она возмутилась тем, что в критической ситуации, такой как случай с раненым, употребление русского языка может вызвать путаницу. Ранее Фарион уже критиковала жителей Украины за то, что они используют русский язык, а также призывала к агрессивности в адрес русскоязычных.

За эти высказывания в отношении нее было начато уголовное производство, и она была отстранена от должности преподавателя Национального университета «Львовская политехника».