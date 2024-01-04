Захарова: ракеты, которые хочет поставить Сикорский Киеву, могут долететь и до Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о поставке Украине ракет большой дальности для атаки по РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши?», — написала Захарова.

Также она отметила, что у Сикорского нет никаких оригинальных мыслей, только лишь те, что принадлежат американцам, и поставила под вопрос его лояльность стране.

29 декабря польское командование заявило о вторжении в воздушное пространство Польши со стороны Украины неопознанного объекта. Объект был обнаружен радаром, но затем исчез. Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша вызвали в МИД, где ему сообщили, что объект был идентифицирован как российская ракета. Однако документального подтверждения этому утверждению Ордаш не получил.

Это уже не первый раз, когда на территории Польши обнаруживают объекты, летящие со стороны Украины. В ноябре 2022 года в Пшеводуве, неподалеку от украинской границы, упала ракета, в которой погибли два человека. Сначала предполагалось, что это был российский снаряд, но через некоторое время Варшава признала, что ракету выпустили украинские Вооруженные силы.