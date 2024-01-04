Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине

Лед и снег вновь превратили город Харбин на северо-востоке Китая в туристическую Мекку. За первые дни года его посетили 3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лед и снег вновь превратили город Харбин на северо-востоке Китая в туристическую Мекку. За первые дни года его посетили 3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на морозы, окунуться в эту сказку – считается обязательным зимним ритуалом, особенно для южан. В Харбин многие едут, чтобы впервые в жизни увидеть снег. А тут с ним поработали на славу. На возведение сказочных замков потребовалось 250 тысяч кубических метров льда. Они занимают площадь свыше 800 тысяч квадратных метров. Разгуляться есть где!
Больше всего посетителей собирает морозная дискотека на открытом воздухе. 25-градусный мороз для Харбина сейчас практически норма.