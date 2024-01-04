Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине

Лед и снег вновь превратили город Харбин на северо-востоке Китая в туристическую Мекку. За первые дни года его посетили 3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на морозы, окунуться в эту сказку – считается обязательным зимним ритуалом, особенно для южан. В Харбин многие едут, чтобы впервые в жизни увидеть снег. А тут с ним поработали на славу. На возведение сказочных замков потребовалось 250 тысяч кубических метров льда. Они занимают площадь свыше 800 тысяч квадратных метров. Разгуляться есть где!