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Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине

04 января 2024 11:57
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Лед и снег вновь превратили город Харбин на северо-востоке Китая в туристическую Мекку. За первые дни года его посетили 3 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине-1

Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине-3

Несмотря на морозы, окунуться в эту сказку – считается обязательным зимним ритуалом, особенно для южан. В Харбин многие едут, чтобы впервые в жизни увидеть снег. А тут с ним поработали на славу. На возведение сказочных замков потребовалось 250 тысяч кубических метров льда. Они занимают площадь свыше 800 тысяч квадратных метров. Разгуляться есть где!

Международный ледовый фестиваль проходит в китайском Харбине-6

Больше всего посетителей собирает морозная дискотека на открытом воздухе. 25-градусный мороз для Харбина сейчас практически норма.

# Фестиваль # Новости Китая

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