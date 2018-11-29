В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент

Новости Испании. Столкновениями с правоохранителями завершился протест пожарных и медиков в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собравшиеся работники требовали улучшения условий труда. Активисты жгли файеры и покрышки, размахивали плакатами и скандировали лозунги. В какой-то момент толпа предприняла попытку прорваться в региональный парламент. Чтобы этого не допустить, стражи порядка применили против демонстрантов дубинки.

Информация о пострадавших пока не поступала.