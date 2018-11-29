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В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент

29 ноября 2018 08:39
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Новости Испании. Столкновениями с правоохранителями завершился протест пожарных и медиков в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент-1

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент-3

Собравшиеся работники требовали улучшения условий труда. Активисты жгли файеры и покрышки, размахивали плакатами и скандировали лозунги. В какой-то момент толпа предприняла попытку прорваться в региональный парламент. Чтобы этого не допустить, стражи порядка применили против демонстрантов дубинки.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент-6

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент-8

В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент-10

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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