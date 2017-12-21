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В Каталонии проходят выборы в парламент: у кого есть шанс победить

21 декабря 2017 12:04
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Новости Испании. В Каталонии открылись избирательные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 декабря жители выберут депутатов, которые сформируют новый состав парламента автономии, и выберут председателя Женералитета.

В Каталонии проходят выборы в парламент: у кого есть шанс победить-1

Согласно последним соцопросам, шансы войти в палату есть у семи основных политических сил. Из них трое выступают за независимость региона, остальные – сторонники сохранения Каталонии в составе страны.

Право голоса имеют 5,5 миллионов граждан, и явка ожидается высокая – около 80 % избирателей. Чтобы сохранить порядок, на улицы выведены 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

# Фотофакт # Международная политика

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