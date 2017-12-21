Не случайность, а умышленное преступление. В Мельбурне машина протаранила толпу

Новости Мельбурна. В австралийском Мельбурне утром 21 декабря был совершен наезд на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, задержан еще один подозреваемый. Его, как и водителя автомобиля, сейчас допрашивает полиция.

По мнению правоохранителей, инцидент – не случайность, а умышленное преступление. Однако мотивы злоумышленников пока не ясны.

Тем временем, у железнодорожного вокзала, где произошло ЧП, продолжают работать специалисты. По последним данным, ранения получили 19 человек. Состояние некоторых оценивается, как тяжелое.