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Не случайность, а умышленное преступление. В Мельбурне машина протаранила толпу

21 декабря 2017 11:49
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Новости Мельбурна. В австралийском Мельбурне утром 21 декабря был совершен наезд на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, задержан еще один подозреваемый. Его, как и водителя автомобиля, сейчас допрашивает полиция.

По мнению правоохранителей, инцидент – не случайность, а умышленное преступление. Однако мотивы злоумышленников пока не ясны.  

Тем временем, у железнодорожного вокзала, где произошло ЧП, продолжают работать специалисты. По последним данным, ранения получили 19 человек. Состояние некоторых оценивается, как тяжелое.

# Фотофакт # Авария

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