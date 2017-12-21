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В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии

21 декабря 2017 11:54
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Новости Ирана. Около 100 человек пострадали в результате мощного землетрясения в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о погибшей беременной девушке.

В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии-1

Магнитуда подземных толчков составила 5.2, а очаг залегал на глубине 7 километров.

Основной удар пришелся на Тегеран и соседние провинции. Местные власти пытаются оценить нанесенный ущерб.

Отметим, за последние несколько месяцев это уже второе землетрясение на территории страны. В ноябре жертвами природного катаклизма стали более 500 человек.

В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии-4

В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии-6

# Землетрясение # Фотофакт

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