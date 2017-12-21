Полиция Германии предотвратила теракт с использованием автомобиля на рождественском катке

Новости Германии. Теракт на рождественском катке предотвратили немецкие полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из городов в земле Баден-Вюртемберг задержан злоумышленник, который планировал атаку с использованием автомобиля в праздничные дни.

По информации следователей, мужчина активно изучал ситуацию на площади и неоднократно пытался устроиться водителем в различные службы доставки. Также спецслужбы Германии сообщили, что подозреваемый – сторонник исламистов и несколько лет воевал на их стороне в Ираке.