В Испании разбился автобус со студентами: минимум 14 человек погибли

Новости Испании. В Испании разбился автобус со студентами. Погибли 14 человек. Около 20-ти ранены. В основном это студенты из Университета Барселоны, которые учились по обмену.

Среди пострадавших граждане Швейцарии, Великобритании, Турции, Украины и Испании.

Данных о том, были ли среди них белорусские граждане, пока нет.

Спасательные работы продолжаются: люди остаются заблокированными внутри салона.

Всего в момент аварии там находилось 60 человек.

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Студенты возвращались с фестиваля огня, проходившего в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.