В Испании разбился автобус со студентами: минимум 14 человек погибли

Новости Испании. В Испании разбился автобус со студентами. Погибли 14 человек. Около 20-ти ранены. В основном это студенты из Университета Барселоны, которые учились по обмену.
Среди пострадавших граждане Швейцарии, Великобритании, Турции, Украины и Испании.
Данных о том, были ли среди них белорусские граждане, пока нет.
Спасательные работы продолжаются: люди остаются заблокированными внутри салона.
Всего в момент аварии там находилось 60 человек.
Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.
Студенты возвращались с фестиваля огня, проходившего в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.