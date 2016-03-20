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В Испании разбился автобус со студентами: минимум 14 человек погибли

20 марта 2016 13:37
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Новости Испании. В Испании разбился автобус со студентами. Погибли 14 человек. Около 20-ти ранены. В основном это студенты из Университета Барселоны, которые учились по обмену.

Среди пострадавших граждане Швейцарии, Великобритании, Турции, Украины и Испании. 

Данных о том, были ли среди них белорусские граждане, пока нет. 

Спасательные работы продолжаются: люди остаются заблокированными внутри салона.

Всего в момент аварии там находилось 60 человек.

Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Студенты возвращались с фестиваля огня, проходившего в Валенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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