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В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

18 июля 2020 12:20
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Новости России. В Карелии в реку Онду попало 200 килограммов технического масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла-1

Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Они ставят боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель.

В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла-4

В российском МЧС говорят, что произошедшее «ни под один режим чрезвычайной ситуации не попадает».

# Загрязнение воды # Фотофакт

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