В Карелии в реку вылилось 200 кг технического масла

Новости России. В Карелии в реку Онду попало 200 килограммов технического масла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль береговой линии реки были обнаружены сгустки масляных пятен. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы. Они ставят боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель.