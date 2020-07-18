Во Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

Новости Франции. 18 июля около половины восьмого утра по местному времени (8:30 по мск) загорелся собор святых Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает Le Monde, в настоящее время пожар локализован, но ещё не ликвидирован. Предполагается, что спасатели будут тушить пламя и устранять последствия происшествия до конца дня.

По словам начальника пожарной охраны генерала Ролана Ферлея, загорание произошло в той части церкви, где расположен большой орган. Музыкальный инструмент полностью уничтожен, а балкон под ним повреждён и может обрушиться.

«Но сценарий Нотр-Дам-де-Пари нам не грозит», – уточнил Ферлей.

О происшествии на своей странице в Twitter написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержим наших пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», – сказал президент Франции.

Стоит отметить, что раньше в соборе святых Петра и Павла уже случался пожар. В 1972 году огнём была разрушена значительная часть несущих конструкций, церковь была закрыта на три года.

Напомним, в прошлом году 15 апреля во Франции загорелся собор Парижской Богоматери. В результате происшествия обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция, сгорела крыша строения. Вот так выглядел храм утром 16 апреля.