В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли 6 человек, ещё несколько жителей оказались заблокированы в уцелевшей части здания. На месте происшествия развернулась масштабная операция.
Десятки человек разбирают завалы. На шести этажах дома проживали минимум 6 семей. Некоторых жителей уже удалось спасти, поиски остальных продолжаются.
По словам специалистов, существует угроза повторного обрушения здания.