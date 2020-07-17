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В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

17 июля 2020 14:24
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Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 6 человек погибли при обрушении дома-1

Погибли 6 человек, ещё несколько жителей оказались заблокированы в уцелевшей части здания. На месте происшествия развернулась масштабная операция.

В Индии 6 человек погибли при обрушении дома-4

Десятки человек разбирают завалы. На шести этажах дома проживали минимум 6 семей. Некоторых жителей уже удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

По словам специалистов, существует угроза повторного обрушения здания. 

# Обрушение дома # Фотофакт

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