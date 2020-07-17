В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 6 человек, ещё несколько жителей оказались заблокированы в уцелевшей части здания. На месте происшествия развернулась масштабная операция.