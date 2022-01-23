В Канаде сотни человек вышли на улицу и требуют отмены локдауна

Новости Канады. В Канаде сотни человек протестуют против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению демонстрантов, локдаун и другие меры по борьбе с пандемией бесполезны и даже вредны. Так как такая политика в первую очередь наносит ущерб по экономике.