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В Канаде сотни человек вышли на улицу и требуют отмены локдауна

23 января 2022 11:47
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Новости Канады. В Канаде сотни человек протестуют против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению демонстрантов, локдаун и другие меры по борьбе с пандемией бесполезны и даже вредны. Так как такая политика в первую очередь наносит ущерб по экономике.  

В Канаде сотни человек вышли на улицу и требуют отмены локдауна -1

От жестких ограничений страдает бизнес. Закрываются предприятия, люди теряют работу, а из-за перебоев в поставках в канадских магазинах можно увидеть только пустые полки. Однако с такими заявлениями не согласны медики. Больницы по-прежнему перегружены. Наблюдается дефицит персонала при ежедневной госпитализации до 10 000 пациентов. А это значительно превышает суточные показатели предыдущих волн.  

# Коронавирус # Фотофакт

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