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Из аварий на трассе Литва – Польша снегоуборочная техника не может расчистить дорогу. Машины утопают в снегу

22 января 2022 16:43
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ДТП и километровые пробки. Непогода создала проблемы на трассе Литва – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из аварий на трассе Литва – Польша снегоуборочная техника не может расчистить дорогу. Машины утопают в снегу-1

Циклон со снегом и сильным ветром саму Литву постепенно отпускает, но трудности на дорогах остаются. Грузовики на магистрали Via Baltica буквально увязли в снегу.  

Из аварий на трассе Литва – Польша снегоуборочная техника не может расчистить дорогу. Машины утопают в снегу-4

Некоторые водители попытались объехать заторы, но это только усложнило ситуацию. Теперь к местам аварий не может подъехать даже снегоуборочная техника.  

# Погода # Фотофакт

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