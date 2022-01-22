Из аварий на трассе Литва – Польша снегоуборочная техника не может расчистить дорогу. Машины утопают в снегу

ДТП и километровые пробки. Непогода создала проблемы на трассе Литва – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП и километровые пробки. Непогода создала проблемы на трассе Литва – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Циклон со снегом и сильным ветром саму Литву постепенно отпускает, но трудности на дорогах остаются. Грузовики на магистрали Via Baltica буквально увязли в снегу.
Некоторые водители попытались объехать заторы, но это только усложнило ситуацию. Теперь к местам аварий не может подъехать даже снегоуборочная техника.