Из аварий на трассе Литва – Польша снегоуборочная техника не может расчистить дорогу. Машины утопают в снегу

ДТП и километровые пробки. Непогода создала проблемы на трассе Литва – Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон со снегом и сильным ветром саму Литву постепенно отпускает, но трудности на дорогах остаются. Грузовики на магистрали Via Baltica буквально увязли в снегу.