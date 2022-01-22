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Калифорнию охватил мощный пожар. Для людей организовали убежище

22 января 2022 16:41
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Новости США. Калифорнию охватил мощный природный пожар, его площадь уже превысила 100 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Калифорнию охватил мощный пожар. Для людей организовали убежище-1

Очаг пришелся на Пало-Колорадо, его жители получили приказ об эвакуации, сейчас для них организовано временное убежище. Ранее об опасности предупреждала американская метеорологическая служба. К сожалению, их прогнозы о сильном ветре в субботу сбылись, поэтому пожар распространился молниеносно.  

# Пожар # Фотофакт

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