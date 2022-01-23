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Литва может потерять в 2022 году около 0,5% ВВП из-за санкций Китая

23 января 2022 11:46
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Новости Литвы. Центробанк Литвы оценил последствия конфликта с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Литва может потерять в 2022 году около 0,5% ВВП из-за санкций Китая-1

Согласно подсчетам главного экономического регулятора страны, потери от еще «необъявленных санкций» Пекина могут привести к падению до половины процента ВВП в 2022 году. И еще более одного процента в следующем.  

Литва может потерять в 2022 году около 0,5% ВВП из-за санкций Китая-4

Все дело в том, что на КНР приходится значительная часть экспорта высокотехнологической продукции и импорта комплектующих. Кроме того, из-за экономического давления Пекина в Литве останавливаются целые предприятия. И все это происходит в условиях растущей инфляции и рекордных цен. Литовскому народу остается только надеяться на дальнейшее благоразумие своих властей.  

# Санкции # Фотофакт

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