Литва может потерять в 2022 году около 0,5% ВВП из-за санкций Китая

Согласно подсчетам главного экономического регулятора страны, потери от еще «необъявленных санкций» Пекина могут привести к падению до половины процента ВВП в 2022 году. И еще более одного процента в следующем.

Все дело в том, что на КНР приходится значительная часть экспорта высокотехнологической продукции и импорта комплектующих. Кроме того, из-за экономического давления Пекина в Литве останавливаются целые предприятия. И все это происходит в условиях растущей инфляции и рекордных цен. Литовскому народу остается только надеяться на дальнейшее благоразумие своих властей.