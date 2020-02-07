Прямой эфир

В Сирии чуть не сбили пассажирский самолёт при авиаударе Израиля

07 февраля 2020 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Стали известны подробности инцидента в небе над Сирией, где под обстрел едва не попал пассажирский самолет. Ночью 7 февраля четыре израильских истребителя внезапно выпустили ракеты по пригородам Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Сирии чуть не сбили пассажирский самолёт при авиаударе Израиля-1

Чтобы отразить удар, сирийские войска использовали комплексы ПВО. Как раз в этот момент на посадку в аэропорту Дамаска заходил авиалайнер. На борту самолета находились 172 пассажира.

В Сирии чуть не сбили пассажирский самолёт при авиаударе Израиля-4

Увести воздушное судно из зоны поражения удалось благодаря скоординированной работе диспетчеров аэропорта. Пассажирский Airbus-320 приземлился на ближайшем запасном аэродроме – российской базе Хмеймим.

В Сирии чуть не сбили пассажирский самолёт при авиаударе Израиля-7

# Война в Сирии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай
06 февраля 2020 16:51

Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41
06 февраля 2020 16:39

Число жертв от схода лавин в Турции возросло до 41

В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса
06 февраля 2020 16:32

В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса