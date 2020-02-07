В Сирии чуть не сбили пассажирский самолёт при авиаударе Израиля
Новости Сирии. Стали известны подробности инцидента в небе над Сирией, где под обстрел едва не попал пассажирский самолет. Ночью 7 февраля четыре израильских истребителя внезапно выпустили ракеты по пригородам Дамаска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы отразить удар, сирийские войска использовали комплексы ПВО. Как раз в этот момент на посадку в аэропорту Дамаска заходил авиалайнер. На борту самолета находились 172 пассажира.
Увести воздушное судно из зоны поражения удалось благодаря скоординированной работе диспетчеров аэропорта. Пассажирский Airbus-320 приземлился на ближайшем запасном аэродроме – российской базе Хмеймим.