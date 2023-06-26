В Канаде прошёл чемпионат по ношению жён. Размер приза определялся весом супруги

Новости Канады. Состоялся, пожалуй, самый удивительный чемпионат на планете. Главное в этих соревнованиях – не уронить жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир зародился в 1995 году в небольшом финском городке. Теперь подобные старты проводят и в Канаде.

Наверняка каждый мужчина перед регистрацией брака обещал носить свою возлюбленную на руках. Так вот именно на этом и построены старты.