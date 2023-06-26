В Канаде прошёл чемпионат по ношению жён. Размер приза определялся весом супруги
Новости Канады. Состоялся, пожалуй, самый удивительный чемпионат на планете. Главное в этих соревнованиях – не уронить жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир зародился в 1995 году в небольшом финском городке. Теперь подобные старты проводят и в Канаде.
Наверняка каждый мужчина перед регистрацией брака обещал носить свою возлюбленную на руках. Так вот именно на этом и построены старты.
Правила простые. Мужу необходимо пронести свою вторую половинку по дорожке длиной около 250 метров как можно быстрее, преодолевая преграды. Самое удивительное на чемпионате по ношению жен то, что размер приза определяется весом супруги. Пропорционально ему на финише жюри отмерит объем пенного напитка, который и является наградой за супружескую выносливость.