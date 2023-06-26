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В Канаде прошёл чемпионат по ношению жён. Размер приза определялся весом супруги

26 июня 2023 10:20
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Новости Канады. Состоялся, пожалуй, самый удивительный чемпионат на планете. Главное в этих соревнованиях – не уронить жену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир зародился в 1995 году в небольшом финском городке. Теперь подобные старты проводят и в Канаде.

В Канаде прошёл чемпионат по ношению жён. Размер приза определялся весом супруги-1

Наверняка каждый мужчина перед регистрацией брака обещал носить свою возлюбленную на руках. Так вот именно на этом и построены старты.

В Канаде прошёл чемпионат по ношению жён. Размер приза определялся весом супруги-4

Правила простые. Мужу необходимо пронести свою вторую половинку по дорожке длиной около 250 метров как можно быстрее, преодолевая преграды. Самое удивительное на чемпионате по ношению жен то, что размер приза определяется весом супруги. Пропорционально ему на финише жюри отмерит объем пенного напитка, который и является наградой за супружескую выносливость.

# Спортивные соревнования # Новости Канады # Фотофакт

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