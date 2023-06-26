На курортах в Хургаде снимают защитные сетки от акул

В Египте на курортах в Хургаде снимают защитные ограждения от акул. Об этом информирует Al-masry al-youm, пишет РИА Новости.

Сообщается, что такое решение властей основано на рекомендациях ученых. Специалисты утверждают, что сетки обрастают водорослями, которые привлекают стаи рыб. А они, в свою очередь, становятся приманкой для акул, отмечает научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.

По информации СМИ, египетские власти намерены усилить меры безопасности на курортах. Рассматривается возможность установления пятиметровых вышек, где будет осуществляться наблюдение за водами. В планах и оснащение каждого курорта скоростными спасательными катерами.

Ранее сообщалось, что в начале июня текущего года в курортном городе Хургада в результате нападения акулы погиб россиянин. Морская убийца была выловлена.