В шведском парке развлечений вагонетка американских горок сошла с рельсов, погиб человек

Новости Швеции. ЧП в шведском парке развлечений. На американских горках во время движения одна из вагонеток сошла с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

Некоторых из них эвакуировалиы на вертолетах. Полиция закрыла парк для посетителей, а также движение на прилегающих улицах. На месте работают бригады скорой помощи и парвоохранители. Пресс-служба парка пока комментариев не дает. Как сообщается на официальном сайте компании, американские горки развивают скорость до 90 км/ч. Ежегодно они перевозят более миллиона посетителей.