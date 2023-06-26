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В шведском парке развлечений вагонетка американских горок сошла с рельсов, погиб человек

26 июня 2023 10:02
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Новости Швеции. ЧП в шведском парке развлечений. На американских горках во время движения одна из вагонеток сошла с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

В шведском парке развлечений вагонетка американских горок сошла с рельсов, погиб человек-1

Некоторых из них эвакуировалиы на вертолетах. Полиция закрыла парк для посетителей, а также движение на прилегающих улицах. На месте работают бригады скорой помощи и парвоохранители. Пресс-служба парка пока комментариев не дает. Как сообщается на официальном сайте компании, американские горки развивают скорость до 90 км/ч. Ежегодно они перевозят более миллиона посетителей.

# ЧП # Новости Швеции # Фотофакт

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