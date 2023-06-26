Прямой эфир

Рост экономики еврозоны резко замедлился в июне из-за падения производства

26 июня 2023 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Рост экономики еврозоны резко замедлился в июне. Причина – падение промышленного производства. Инфляция в регионе составляет порядка 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это втрое выше целевого показателя, установленного Европейским центральным банком.

Рост экономики еврозоны резко замедлился в июне из-за падения производства-1

Напомним, основным методом борьбы с инфляцией в еврозоне остается повышение процентных ставок. Недавно к этому методу прибегли и в Британии. Банк Англии поднял учетную ставку до 5 %. Любопытно, что не так давно власти Королевства уже прибегали к такому методу, и тогда он не дал результатов. Но правительство решило попробовать снова.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Греции на повторных парламентских выборах победили консерваторы
26 июня 2023 09:43

В Греции на повторных парламентских выборах победили консерваторы

ARD: мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в июле
26 июня 2023 09:35

ARD: мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться уже в июле

Отмены антироссийских санкций требуют более 11 тысяч британцев
26 июня 2023 09:20

Отмены антироссийских санкций требуют более 11 тысяч британцев