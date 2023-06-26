Рост экономики еврозоны резко замедлился в июне из-за падения производства

Напомним, основным методом борьбы с инфляцией в еврозоне остается повышение процентных ставок. Недавно к этому методу прибегли и в Британии. Банк Англии поднял учетную ставку до 5 %. Любопытно, что не так давно власти Королевства уже прибегали к такому методу, и тогда он не дал результатов. Но правительство решило попробовать снова.