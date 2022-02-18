В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек

Мощный ураган обрушился на Европу. Одной из первых под его удары попала Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ураганный ветер вызвал сильный шторм.

Волны, высота которых порой достигала 5 метров, со всей силы обрушились на западное побережье. В некоторых городах вода даже заливала пороги домов, находящихся в сотне метров от пляжа.

Досталось от стихии и Германии. Там из-за ветра, скорость которого достигала 150 км/ч, повалило десятки деревьев, сорвало крыши с домов. В некоторых районах в целях безопасности закрыли школы и отменили поезда.