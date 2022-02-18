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В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек

18 февраля 2022 07:03
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Мощный ураган обрушился на Европу. Одной из первых под его удары попала Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ураганный ветер вызвал сильный шторм.  

В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек-1

Волны, высота которых порой достигала 5 метров, со всей силы обрушились на западное побережье. В некоторых городах вода даже заливала пороги домов, находящихся в сотне метров от пляжа.  

В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек-4

Досталось от стихии и Германии. Там из-за ветра, скорость которого достигала 150 км/ч, повалило десятки деревьев, сорвало крыши с домов. В некоторых районах в целях безопасности закрыли школы и отменили поезда.  

В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек-7

Но, пожалуй, больше всех от стихии пострадала Польша. Там ураган повалил строительный кран, убив двух человек. Из-за оборванных проводов без электричества остались около 80 тысяч человек. Разрушено 50 домов.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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