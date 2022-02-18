Прямой эфир

В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения из-за циклона

18 февраля 2022 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Циклон «Иления», последствия которого устраняют в Европе, уже на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во власти непогоды крупнейшие города.

В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения из-за циклона-1

В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения. Циклон принес сильный ветер с дождем и мокрым снегом.

В Европе устраняют последствия разрушительного циклона «Иления». Подробнее здесь.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек
18 февраля 2022 07:03

В Польше ураган повалил строительный кран, убив двух человек

​​Уникальный голубой бриллиант хотят продать в США за 48 млн долларов
17 февраля 2022 19:37

​​Уникальный голубой бриллиант хотят продать в США за 48 млн долларов

Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса
17 февраля 2022 19:10

Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса