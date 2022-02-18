В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения из-за циклона

Новости России. Циклон «Иления», последствия которого устраняют в Европе, уже на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во власти непогоды крупнейшие города.
Новости России. Циклон «Иления», последствия которого устраняют в Европе, уже на территории России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во власти непогоды крупнейшие города.
В Санкт-Петербурге объявлена угроза наводнения. Циклон принес сильный ветер с дождем и мокрым снегом.
В Европе устраняют последствия разрушительного циклона «Иления». Подробнее здесь.