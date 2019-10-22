В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

Новости Канады. На парламентских выборах в Канаде победу одержала партия премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Трюдо не сможет сформировать правительство большинства, так как для этого либералам необходимо было выиграть выборы как минимум в 170 округах, а их поддержали всего в 156.

Второе место получила Консервативная партия: она заручилась поддержкой в 121 округе. Таким образом, в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.