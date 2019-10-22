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В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра

22 октября 2019 14:19
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Новости Канады. На парламентских выборах в Канаде победу одержала партия премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако Трюдо не сможет сформировать правительство большинства, так как для этого либералам необходимо было выиграть выборы как минимум в 170 округах, а их поддержали всего в 156.

Второе место получила Консервативная партия: она заручилась поддержкой в 121 округе. Таким образом, в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра-1

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра-3

В Канаде на выборах в парламент победила партия премьер-министра-5

# Международная политика # Фотофакт

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