В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции

Новости Норвегии. В норвежской столице неизвестный угнал карету скорой помощи. По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина сбил несколько человек. Под колесами оказалась и коляска с ребенком. Чтобы остановить скорую, полицейские были вынуждены открыть огонь. Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас правоохранители ведут поиски предполагаемой сообщницы угонщика.