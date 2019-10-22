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В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции

22 октября 2019 14:04
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Новости Норвегии. В норвежской столице неизвестный угнал карету скорой помощи. По словам очевидцев, злоумышленник был вооружен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции-1

Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина сбил несколько человек. Под колесами оказалась и коляска с ребенком. Чтобы остановить скорую, полицейские были вынуждены открыть огонь. Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас правоохранители ведут поиски предполагаемой сообщницы угонщика.

В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции-4

В Осло мужчина угнал карету скорой помощи и попытался скрыться от полиции-6

# Милицейская погоня # Фотофакт

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