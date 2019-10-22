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Отказались дать деньги в долг: в хостеле Новой Москвы мужчина убил двух человек

22 октября 2019 11:21
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Новости России. Мужчина убил двух человек в хостеле Новой Москвы. Инцидент произошел в деревне Дудкино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отказались дать деньги в долг: в хостеле Новой Москвы мужчина убил двух человек -1

Подозреваемый пришел к знакомым попросить деньги в долг. Получив отказ, он схватил нож и тяжело ранил шестерых человек. Позже мужчина и женщина скончались. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, где за их состоянием следят медики.

Нападавшего задержали правоохранители. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Отказались дать деньги в долг: в хостеле Новой Москвы мужчина убил двух человек -4

# Убийство # Фотофакт

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