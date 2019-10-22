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На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды

22 октября 2019 11:24
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Новости Италии. Непогода, обрушившаяся на север Италии, привела к жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно как минимум об одном погибшем. Им оказался таксист, чью машину снесло с дороги потоком воды. Еще троих пропавших без вести граждан разыскивают спасатели.

На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды-1

Обширные территории уходят под воду, фиксируются сходы селевых потоков, провалы грунта, реки выходят из берегов. Наиболее тяжелая ситуация складывается в областях Лигурия и Пьемонт, где ранее был введен высший уровень опасности.

Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать из затопленных домов около 130 человек. Некоторые населенные пункты остались без электричества и водопроводной воды. Движение по целому ряду трасс, а также на некоторых участках железной дороги перекрыто.

На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды-4

На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды-6

На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды-8

На севере Италии из-за непогоды погиб таксист: его машину снесло потоком воды-10

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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