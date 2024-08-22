Прямой эфир

Более 3 миллионов человек пострадали от масштабных наводнений в Бангладеш

22 августа 2024 20:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 3 миллионов человек пострадали от мощнейших наводнений, которые уже затопили большую часть Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные ливни, которые не прекращаются там уже несколько дней вызвали масштабный разлив рек.

Более 3 миллионов человек пострадали от масштабных наводнений в Бангладеш-2

Под воду уже ушли более 200 деревень, тысячи гектаров полей и десятки дорог. Нарушено железнодорожное сообщение. Сообщается о трех погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. Впрочем, эти цифры весьма приблизительны. По мнению властей, жертв может быт гораздо больше. Это большая, но не единственная беда, которая обрушилась на местных жителей. Ливни вызвали многочисленные оползни, которые разрушили сотни домов и оставили без света и связи миллионы людей. Оценить масштабы ущерба пока невозможно. Во многие районы трудно добраться из-за заваленных толстым слоем камней и земли дорог.

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы
22 августа 2024 20:11

В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы

Матушка Гавриила: Что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время
22 августа 2024 19:53

Матушка Гавриила: Что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время

В британских тюрьмах закончились места – преступников выстраивают в очереди
22 августа 2024 17:34

В британских тюрьмах закончились места – преступников выстраивают в очереди