Более 3 миллионов человек пострадали от масштабных наводнений в Бангладеш

Более 3 миллионов человек пострадали от мощнейших наводнений, которые уже затопили большую часть Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные ливни, которые не прекращаются там уже несколько дней вызвали масштабный разлив рек.

Под воду уже ушли более 200 деревень, тысячи гектаров полей и десятки дорог. Нарушено железнодорожное сообщение. Сообщается о трех погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. Впрочем, эти цифры весьма приблизительны. По мнению властей, жертв может быт гораздо больше. Это большая, но не единственная беда, которая обрушилась на местных жителей. Ливни вызвали многочисленные оползни, которые разрушили сотни домов и оставили без света и связи миллионы людей. Оценить масштабы ущерба пока невозможно. Во многие районы трудно добраться из-за заваленных толстым слоем камней и земли дорог.