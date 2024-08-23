Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме

В Швейцарии заявили о росте террористической угрозы

С этим громким заявлением выступил глава федеральной разведывательной службы. По его словам, тревогу вызывает уже тот факт, что только за шесть месяцев 2024 года по всей Европе, включая и их некогда тихую и безопасную страну, арестовано около 30 человек, готовивших теракты.