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Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме

23 августа 2024 06:49
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Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме. Они получили сильные ожоги и доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме-2

Возгорание началось в лесном массиве, из-за ветра пламя быстро приблизилось к жилым домам. Пожарные пытались взять его под контроль, но сделать это оперативно не удалось. Огонь почти ликвидирован, но сгорело все, что могло сгореть, сообщили в местной службе спасения.

# Пожар

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