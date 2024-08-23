Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме. Они получили сильные ожоги и доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четверо спасателей пострадали в результате пожара в Риме. Они получили сильные ожоги и доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание началось в лесном массиве, из-за ветра пламя быстро приблизилось к жилым домам. Пожарные пытались взять его под контроль, но сделать это оперативно не удалось. Огонь почти ликвидирован, но сгорело все, что могло сгореть, сообщили в местной службе спасения.