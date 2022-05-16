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В Канаде из-за половодья эвакуировали более 2000 человек

16 мая 2022 20:36
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Новости Канады. По меньшей мере 2 000 жителей центральной канадской провинции Манитоба эвакуировали из-за разлива реки Ред-Ривер, вызванного дождями. В зоне бедствия оказались сотни домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за половодья эвакуировали более 2000 человек-1

В 30 муниципальных округах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления находится несколько сотен жилых домов, их точное количество в настоящее время устанавливается. Многие автомобильные дороги оказались под водой. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

# Наводнение # Фотофакт

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