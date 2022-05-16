В Ираке из-за мощной песчаной бури объявили выходной. У сотен человек проблемы с дыханием

Новости Ирака. Ирак накрыла мощная песчаная буря. Масштаб стихийного бедствия оказался настолько серьезным, что власти вынуждены были даже объявить в стране выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Ирак накрыла мощная песчаная буря. Масштаб стихийного бедствия оказался настолько серьезным, что власти вынуждены были даже объявить в стране выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице закрыты школы, госучреждения. Прекращены авиаполеты. В больницы доставлены сотни человек, у которых возникли проблемы с дыханием. Пыльная буря привела и к транспортному коллапсу. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.
Песчаные бури не прекращаются в стране уже более месяца. После одной из особенно мощных бурь в начале мая к медикам с жалобами на удушье за сутки обратились свыше 5 000 человек, один человек скончался.