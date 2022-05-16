В Ираке из-за мощной песчаной бури объявили выходной. У сотен человек проблемы с дыханием

Новости Ирака. Ирак накрыла мощная песчаная буря. Масштаб стихийного бедствия оказался настолько серьезным, что власти вынуждены были даже объявить в стране выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице закрыты школы, госучреждения. Прекращены авиаполеты. В больницы доставлены сотни человек, у которых возникли проблемы с дыханием. Пыльная буря привела и к транспортному коллапсу. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.