Участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. В Эстонии начались крупные учения НАТО

НАТО наращивает военное присутствие в Балтийском регионе. Здесь развернулись масштабные учения альянса. 16 мая к ним присоединилась Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневры под названием «Еж 2022» стали в стране одними из самых крупных за последние 30 лет. Об их размахе говорит количество участников – 15 тысяч военных из 14 стран. В самой Эстонии ради них призвали 7 тысяч резервистов.

В ходе учений будет проверена боеготовность сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Учебные бои будут вестись на земле, в воздухе и на море по всей территории страны. Задействованы сотни единиц бронетехники, корабли, вертолеты и самолеты, а также американские, британские и польские ракетные системы.