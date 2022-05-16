В Греции люди не хотят работать в турсфере. В чём причина?

Новости Греции. Туристический сектор Греции столкнулся с неожиданными трудностями. Скоро начнется активный сезон отпусков, когда в страну ринется поток иностранных гостей, только многочисленные отели и кафе не смогут их принять и полноценно обслужить, потому что в них некому работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия отрасли столкнулись с катастрофическим дефицитом сотрудников. Этот тяжелый удар по туриндустрии нанесла пандемия коронавируса. Многие греки, зарабатывающие на туристах, в поисках новой работы уехали за границу и там остались. Восполнить этот пробел некем. Люди не очень хотят работать в турбизнесе, так как считают, что там очень низкие зарплаты. Если в 2022 году ситуация не исправится, то в будущем эта проблема только увеличится.