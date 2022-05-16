Прямой эфир

В Греции люди не хотят работать в турсфере. В чём причина?

16 мая 2022 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Туристический сектор Греции столкнулся с неожиданными трудностями. Скоро начнется активный сезон отпусков, когда в страну ринется поток иностранных гостей, только многочисленные отели и кафе не смогут их принять и полноценно обслужить, потому что в них некому работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции люди не хотят работать в турсфере. В чём причина?-1

Предприятия отрасли столкнулись с катастрофическим дефицитом сотрудников. Этот тяжелый удар по туриндустрии нанесла пандемия коронавируса. Многие греки, зарабатывающие на туристах, в поисках новой работы уехали за границу и там остались. Восполнить этот пробел некем. Люди не очень хотят работать в турбизнесе, так как считают, что там очень низкие зарплаты. Если в 2022 году ситуация не исправится, то в будущем эта проблема только увеличится.  

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ираке из-за мощной песчаной бури объявили выходной. У сотен человек проблемы с дыханием
16 мая 2022 20:22

В Ираке из-за мощной песчаной бури объявили выходной. У сотен человек проблемы с дыханием

Участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. В Эстонии начались крупные учения НАТО
16 мая 2022 20:10

Участвуют 15 тысяч военных из 14 стран. В Эстонии начались крупные учения НАТО

В Польше газ подорожал на 500%, а жители Великобритании перешли в режим жёсткой экономии
16 мая 2022 16:53

В Польше газ подорожал на 500%, а жители Великобритании перешли в режим жёсткой экономии