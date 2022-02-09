Страны Балтии запросили военную помощь у Евросоюза

Страны Балтии запросили увеличение военной помощи у европейских союзников. Об этом сообщил министр обороны Латвии на прошедшей в Вильнюсе конференции с участием представителей военных ведомств трех стран и замглавы НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Острое желание получить от партнеров побольше денег объясняется географическим положением Эстонии, Латвии и Литвы. Там намекнули, что охрана границ – дело дорогостоящее. Латвийский министр даже привел в пример США, которые не скупятся на военные расходы. Мнение своего коллеги поддержали представители Вильнюса и Таллина.

Ну а чтобы европейские партнеры были сговорчивее, их вновь стали пугать российской угрозой, противостоять которой смогут лишь страны Балтии. Поэтому туда надо отправить как можно больше техники, военных и, конечно же, денег. Убедили или нет евросоюзников эти горячие речи – пока неизвестно. Официального ответа нет. Остается добавить, что подразделения НАТО уже находятся в Литве, Латвии и Эстонии. Воинский контингент в каждой из стран составляет около тысячи человек.