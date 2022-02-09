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В Словакии депутаты случайно надругались над флагом Украины

09 февраля 2022 08:00
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Новости Словакии. В Словакии депутаты парламента надругались над флагом Украины. Инцидент произошел во время обсуждения оборонного договора с США, который позволит американским военным использовать аэродромы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Словакии депутаты случайно надругались над флагом Украины-1

Вот тут и началась битва тех, кто горячо поддержал это соглашение, и тех, кто категорически против. Его сторонники выставили государственный флаг Украины в знак солидарности со страной, которой якобы грозит опасность и которой могут помочь США. Оппонентов это только разозлило, несколько депутатов, не усидев на месте, вырвали из рук украинский госсимвол. Происшествие напугало все стороны. Непримиримые противники принесли друг другу извинения, а спикер парламента вынужден был прервать заседание.  

# Международная политика # Фотофакт

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