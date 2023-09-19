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Эрдоган: украинский конфликт завершится нескоро

19 сентября 2023 06:05
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Турецкий лидер считает, что украинский кризис будет продолжаться долго. Реджеп Тайип Эрдоган обозначил, что сотрудничает с Российской Федерацией и доверяет РФ не меньше, чем Западу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на PBS.

Президент Турции заявил в интервью, что у него нет оснований не доверять России. По его словам, половина поставок природного газа в Турцию поступает из РФ, что показывает солидарность. Страны делают совместные шаги вперед, сотрудничают в сфере оборонной промышленности. У Турции и государств Евросоюза разнится позиция по РФ. Россия для Анкары остается в числе ближайших соседей с общей историей, сказал Эрдоган. 

Турецкий лидер также отметил, что надеется, что украинский конфликт придет к завершению как можно быстрее. Москва придерживается такой же позиции, но пока прогнозируется его затяжной характер, подытожил Эрдоган. 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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