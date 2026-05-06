Жители Херсона отмечают ухудшение ситуации в городе из-за украинских силовиков, пишет РИА Новости.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, речь идет о давлении со стороны украинских правоохранителей, происходят мобилизационные облавы, военные размещаются вблизи гражданской инфраструктуры. Местные жители указывают на страх и усталость.
Сальдо отметил, что полная картина происходящего не оглашается для безопасности людей на правобережье.
Зеленскому указали на возможную гибель после слов о Дне Победы
Фото: Pinterest