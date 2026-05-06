Сальдо: жители Херсона говорят о давлении со стороны украинских ВС и облавах ТЦК

Жители Херсона отмечают ухудшение ситуации в городе из-за украинских силовиков, пишет РИА Новости.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, речь идет о давлении со стороны украинских правоохранителей, происходят мобилизационные облавы, военные размещаются вблизи гражданской инфраструктуры. Местные жители указывают на страх и усталость.

Сальдо отметил, что полная картина происходящего не оглашается для безопасности людей на правобережье.

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