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В Индии из-за утечки аммиака на заводе 14 человек попали в больницу

21 августа 2020 10:53
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Новости Индии. 14 человек попали в больницу в результате утечки аммиака на молочном предприятии в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за утечки аммиака на заводе 14 человек попали в больницу-1

ЧП произошло в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Все пострадавшие – женщины, которые в момент аварии находились в цеху. По словам медиков, большинство пациенток чувствуют себя хорошо. Однако состояние трех оценивается как тяжелое.

Причины происшествия пока не установлены. Специалисты устранили утечку и теперь проводят проверку на комбинате.

# Массовое отравление # Фотофакт

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