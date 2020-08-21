В Индии из-за утечки аммиака на заводе 14 человек попали в больницу

Новости Индии. 14 человек попали в больницу в результате утечки аммиака на молочном предприятии в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. 14 человек попали в больницу в результате утечки аммиака на молочном предприятии в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны. Все пострадавшие – женщины, которые в момент аварии находились в цеху. По словам медиков, большинство пациенток чувствуют себя хорошо. Однако состояние трех оценивается как тяжелое.
Причины происшествия пока не установлены. Специалисты устранили утечку и теперь проводят проверку на комбинате.