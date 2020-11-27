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Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну

27 ноября 2020 16:20
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Новости Филиппин. Пес-байкер из Филиппин стал новой знаменитостью. Объездив вместе со своим хозяином всю страну, он покорил сердца миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну-1

Четвероногий любитель экстрима одет по всем правилам байкеров – шлем, солнцезащитные очки и стильная спортивная куртка. Псу уже 11 лет. Хозяин купил его на рынке, когда тот еще был щенком. Всего за два доллара мужчина обрел друга на всю жизнь. 

Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну-4

Отчеты о своих путешествиях с псом он выкладывает в соцсети. Боги знает едва ли не каждый местный житель.  

# Животные # Фотофакт

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