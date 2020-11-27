Шлем, очки и спортивная куртка. Посмотрите на пса из Филиппин, который объездил на мотоцикле всю страну

Новости Филиппин. Пес-байкер из Филиппин стал новой знаменитостью. Объездив вместе со своим хозяином всю страну, он покорил сердца миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвероногий любитель экстрима одет по всем правилам байкеров – шлем, солнцезащитные очки и стильная спортивная куртка. Псу уже 11 лет. Хозяин купил его на рынке, когда тот еще был щенком. Всего за два доллара мужчина обрел друга на всю жизнь.