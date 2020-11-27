В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

Новости России. Учитель школы в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмированы два человека.
Новости России. Учитель школы в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмированы два человека.
Поводом для инцидента стало разногласие по учебному вопросу между преподавателем и учеником 8-го класса. Школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться с учителем. Между мужчинами произошла драка.
Пытаясь защититься, преподаватель открыл огонь из травматического оружия. Он ранил одного из нападавших. Самого учителя госпитализировали с травмами средней тяжести. Жизням пострадавших ничто не угрожает.