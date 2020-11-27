В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

Новости России. Учитель школы в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмированы два человека.

Поводом для инцидента стало разногласие по учебному вопросу между преподавателем и учеником 8-го класса. Школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться с учителем. Между мужчинами произошла драка.