В Калифорнии сотрудник пожарной части открыл огонь по коллегам. Один человек погиб
Новости США. Очередная стрельба в американской Калифорнии: один человек погиб, еще один находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагический инцидент произошел на территории пожарной части. Огонь по коллегам открыл сотрудник депо.
После этого подозреваемый вернулся в свой дом. Затем, по предварительным данным, устроил пожар и покончил с собой. Тело мужчины с пулевым ранением обнаружили во дворе. Мотивы действий стрелка предстоит установить следствию.
Случаи вооруженных нападений в США в 2021 году заметно участились. В последнюю неделю мая в Калифорнии жертвами стрельбы в железнодорожном депо стали 9 человек. На днях в Майами погибли двое. В стране фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия.