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В Калифорнии сотрудник пожарной части открыл огонь по коллегам. Один человек погиб

02 июня 2021 12:00
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Новости США. Очередная стрельба в американской Калифорнии: один человек погиб, еще один находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагический инцидент произошел на территории пожарной части. Огонь по коллегам открыл сотрудник депо.

В Калифорнии сотрудник пожарной части открыл огонь по коллегам. Один человек погиб-1

После этого подозреваемый вернулся в свой дом. Затем, по предварительным данным, устроил пожар и покончил с собой. Тело мужчины с пулевым ранением обнаружили во дворе. Мотивы действий стрелка предстоит установить следствию.

В Калифорнии сотрудник пожарной части открыл огонь по коллегам. Один человек погиб-4

Случаи вооруженных нападений в США в 2021 году заметно участились. В последнюю неделю мая в Калифорнии жертвами стрельбы в железнодорожном депо стали 9 человек. На днях в Майами погибли двое. В стране фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия.

# Стрельба в США # Фотофакт

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