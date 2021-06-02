В Калифорнии сотрудник пожарной части открыл огонь по коллегам. Один человек погиб

Новости США. Очередная стрельба в американской Калифорнии: один человек погиб, еще один находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагический инцидент произошел на территории пожарной части. Огонь по коллегам открыл сотрудник депо.

После этого подозреваемый вернулся в свой дом. Затем, по предварительным данным, устроил пожар и покончил с собой. Тело мужчины с пулевым ранением обнаружили во дворе. Мотивы действий стрелка предстоит установить следствию.