В Японии начали вакцинировать участников летней Олимпиады

Новости Японии. В Японии приступили к вакцинации спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К началу стартов планируется привить не менее 75 % участников соревнований, которые будут жить в Олимпийской деревне.

К слову, японцы пока неохотно защищаются от болезни. Лишь 2-3 % общего населения страны получили обе дозы прививки от COVID-19. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут дозы своей вакцины для иммунизации тех участников Олимпиады в Токио, которые этого захотят.