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В Японии начали вакцинировать участников летней Олимпиады

02 июня 2021 09:02
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Новости Японии. В Японии приступили к вакцинации спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К началу стартов планируется привить не менее 75 % участников соревнований, которые будут жить в Олимпийской деревне.

В Японии начали вакцинировать участников летней Олимпиады-1

К слову, японцы пока неохотно защищаются от болезни. Лишь 2-3 % общего населения страны получили обе дозы прививки от COVID-19. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут дозы своей вакцины для иммунизации тех участников Олимпиады в Токио, которые этого захотят.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

# Олимпиада 2020 # Томас Бах # Фотофакт

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