​В Эстонии отменили требование об обязательном ношении масок в помещениях

Новости Эстонии. Эстонцы снимают маски. 2 июня там отменяют обязательство защищать лицо внутри помещений. Вместо требований остаются рекомендации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с существенным снижением показателей заболеваемости. За минувшую неделю они упали на 40 %. Решение касается всех типов учреждений и общественных заведений.

В то же время в тесных помещениях с большим количеством людей маска все же должна присутствовать, советуют эстонцам не пренебрегать соблюдением дистанции.