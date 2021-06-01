Где можно попробовать пасту из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых?

Речь идет о личинках жука-хрущака. Необычные блюда своим посетителям уже предлагают рестораны в Париже и Брюсселе. В меню паста из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых, а также салаты из креветок с ними же. Французский ресторатор выращивает червей прямо на месте, кормит овсяными хлопьями и овощами. Затем, когда черви умирают, а это происходит примерно через четыре месяца, их собирают для приготовления. Несмотря на свой неаппетитный вид, эти личинки богаты белком, жиром и клетчаткой.