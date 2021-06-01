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Где можно попробовать пасту из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых?

01 июня 2021 19:44
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Новости мира. Евросоюз дает зеленый свет поеданию сушеных мучных червей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Где можно попробовать пасту из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых?-1

Речь идет о личинках жука-хрущака. Необычные блюда своим посетителям уже предлагают рестораны в Париже и Брюсселе. В меню паста из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых, а также салаты из креветок с ними же. Французский ресторатор выращивает червей прямо на месте, кормит овсяными хлопьями и овощами. Затем, когда черви умирают, а это происходит примерно через четыре месяца, их собирают для приготовления. Несмотря на свой неаппетитный вид, эти личинки богаты белком, жиром и клетчаткой.

Где можно попробовать пасту из муки мучного червя, сладкого картофеля и обжаренных личинок насекомых?-4

Еврокомиссия видит в продуктах из насекомых шанс перейти к более устойчивой продовольственной системе.

# Еда # Фотофакт

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