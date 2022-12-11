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Германия из-за помощи Украине сильно истощила запасы своей армии

11 декабря 2022 09:08
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Новости Германии. Бундесвер в случае войны сможет защитить лишь небольшой город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германия из-за помощи Украине сильно истощила запасы своей армии-1

Поддержка Украины ухудшила финансирование немецкой армии и истощила ее запасы. Об этом заявила уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль. По ее мнению, правительство уже не сможет закрыть бреши в оборонном бюджете. Даже несмотря на то, что ранее правящая коалиция Германии согласовала расширение финансирования германской армии до 100 миллиардов евро.  

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# Кризис в ЕС # Ева Хегль # Новости Германии # Фотофакт

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