В Калифорнии прошли соревнования собак-сёрферов

В Калифорнии прошли соревнования по серфингу среди собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяева помогали своим питомцам, а толпа фанатов подбадривала их с берега. У каждого животного есть 10 минут, чтобы поймать волну. Участников соревнований оценивают по нескольким критериям, включая длительность выступления, размер волны, степень уверенности в управлении доской и даже стиль.