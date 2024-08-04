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В Калифорнии прошли соревнования собак-сёрферов

04 августа 2024 13:53
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В Калифорнии прошли соревнования по серфингу среди собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии прошли соревнования собак-сёрферов-1

Хозяева помогали своим питомцам, а толпа фанатов подбадривала их с берега. У каждого животного есть 10 минут, чтобы поймать волну. Участников соревнований оценивают по нескольким критериям, включая длительность выступления, размер волны, степень уверенности в управлении доской и даже стиль.

# Человек и животные

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