Премьер-министр федеральной земли Тюрингия (Германия) Бодо Рамелов полагает, что Европе необходима новая структура безопасности, в которую войдет и Россия. Об этом пишет ТАСС.

Он предлагает подписать пакт о ненападении и создать оборонительный союз для разрешения конфликтов.

Рамелов подчеркивает, что у Германии должна быть прекрасно оснащенная армия национальной обороны. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что двери для взаимодействия в Евразии должны быть открыты для стран Евросоюза на основе равных прав и уважения интересов.