Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил россиян, выехавших за границу в рамках программы обмена пленными, изменниками и посоветовал им «оглядываться по сторонам». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва передала Западу иностранных граждан, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений, в том числе в шпионаже. Дмитрий Медведев отметил, что россияне, выданные в рамках обмена, представляют угрозу для страны.

«А в общем – пусть горят в аду!» – заключил он.

Ранее ФСБ заявила, что в Россию вернулись восемь россиян, обвиняемых в содействии российским разведывательным органам, но вина их не была доказана. С ними лично встречался лидер РФ Владимир Путин и обещал им госнаграды, если они имеют отношение к военной службе.

В обмен граждане, осужденные за шпионаж, в том числе три американца, покинули территорию РФ. До этого Владимир Путин подписал указ о прощении обмененных граждан.